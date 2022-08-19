В Крыму ищут 32-летнего мужчину в зеленых шортах

Кирилл Гринченко. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети ориентировку на жителя Алушты.

- Пропал Гринченко Кирилл Владимирович, 32 года (1989 года рождения), город Алушта, - сообщают волонтеры, отмечая, что уже целую неделю, с 11 августа 2022 года нет достоверной информации о его местонахождении.

Приметы крымчанина: 186 сантиметров рост, нормальное телосложение, темные волосы и каре-зеленые глаза.

Кирилл Гринченко был одет в шорты зеленого цвета.

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