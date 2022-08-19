В курортном поселке под Саками смерч повредил кровлю устричной фермы

Смерч в поселке Новоозерное. Фото:скрин из видео/Инцидент Крым и Севастополь

В поселке Новоозерное под Саками прошел смерч. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

- В результате прохождения смерча в поселке Новоозерное Сакского района на территории ООО «Донузлав Аквакультура» (устричная ферма) жертв, пострадавших нет – сообщили в МЧС.

Отмечается, что у производственного строения устричной фермы повреждена кровля на площади 50 квадратных метров, а также 5 частных автомобилей.

В цедом, по данным МЧС 18 августа на территории Ялта выпало 94 мм осадков, в Нижнегорском районе - 30 мм, Раздольненском – 22 мм, Черноморском районе – 20 мм, Белогорском - 13 мм, Джанкойском – 9 мм, в Симферополе – 6 мм.

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