Житель Краснодара задержан за сдачу несуществующего жилья в Симферополе

Мошенник промышлял через сеть Интернет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Крымские оперативники задержали 36-летнего жителя Краснодара, который промышлял сдачей в аренду несуществующего жилья. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, в полицию Симферополя обратилась 19-летняя крымчанка, которая перечислила на карту лжеарендодателю 22 тысячи рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен 36-летний житель Краснодарского края. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за подобные деяния. По его месту жительства проведен обыск, в результате которого изъяты банковские карты, мобильный телефон и абонентские номера, - сообщили в МВД,

Мужчина свою вину признал и рассказал, что подобным образом в 2019 году обманул еще одного человека.

Против него завели уголовные дела по статье о мошенничестве. Ему может грозить до пяти лет тюрьмы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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