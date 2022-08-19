В Черноморском районе из-за дождей подтопило 24 дома

Откачка воды из домовладений в Черноморском районе. Фото: пресс-служба МЧС по Крыму.

В Черноморской районе в результате сильного ливня подтопленными оказались 24 домовладения в поселках Красная поляна и Кузнецкое. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма. По данным ведомства, последствия непогоды к этому времени устранены.

- Сотрудники чрезвычайных ведомств осуществили обход 18 подтопленных домовладений в селе Красная Поляна и 6 домов в селе Кузнецкое. Эвакуация людей не понадобилась. Используя мотопомпу, спасатели откачали воду с придомовых территорий. Всего, за время работы было откачано более 170 кубических метров воды,- сообщили в МЧС.

Напомним, в Крыму на 18 и 19 августа было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о сильных ливнях на полуострове и шквале 15-20 метров в секунду.

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