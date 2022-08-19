Суточный прирост заболевших Covid-19 в Крыму почти достиг 400

В поликлиниках Крыма снова проверяют температуру пациентам Фото: Александра Тимощенко

В Крыму снова растет заболеваемость коронавирусом. По данным Министерства здравоохранения республики, за сутки диагноз подтвердился еще у 392 человек.

При этом 50 человек были госпитализированы, а один скончался.

Ранее глава Минздрава РК Константин Скорупский сообщил, что коечный фонд для больных коронавирусом в Крыму увеличен в два раза. При этом сравнению с прошлыми волнами пандемии коронавирус заметно «помолодел». Поэтому сейчас в Крыму начали активно прививать подростков.

Перед этим Минздрав вернул термометрию и масочный режим в больницах и поликлиниках Крыма.

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