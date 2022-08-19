Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 августа 2022 9:01

Суточный прирост заболевших Covid-19 в Крыму почти достиг 400

На больничные койки с коронавирусом попали еще полсотни крымчан
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
В поликлиниках Крыма снова проверяют температуру пациентам

В поликлиниках Крыма снова проверяют температуру пациентам

Фото: Александра Тимощенко

В Крыму снова растет заболеваемость коронавирусом. По данным Министерства здравоохранения республики, за сутки диагноз подтвердился еще у 392 человек.

При этом 50 человек были госпитализированы, а один скончался.

Ранее глава Минздрава РК Константин Скорупский сообщил, что коечный фонд для больных коронавирусом в Крыму увеличен в два раза. При этом сравнению с прошлыми волнами пандемии коронавирус заметно «помолодел». Поэтому сейчас в Крыму начали активно прививать подростков.

Перед этим Минздрав вернул термометрию и масочный режим в больницах и поликлиниках Крыма.

Стал свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50