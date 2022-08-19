В Крыму два парня угнали авто, чтобы съездить на море

Парням очень хотелось на море Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму двое молодых людей, одному из которых всего 17 лет, угнали припаркованный на улице автомобиль. Как сообщает МВД по РК, инцидент произошел в одном из сел Сакского района. 35-летний владелец машины оставил транспортное средство на ночь с незапертыми дверями, но утро его не обнаружил.

- Спустя несколько часов угнанный автомобиль был остановлен в городе Саки ответственным дежурным инспектором ОГИБДД старшим лейтенантом полиции Виктором Ткаченко. 19-летний подозреваемый оказался племянником заявителя и признал, что воспользовался чужим автомобилем чтобы с приятелем, 17-летним односельчанином, съездить на море,- сообщили в МВД.

По словам парня, завести машину ему удалось путем коммутации проводов. При этом он признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, полицейские выяснили, что молодой человек сел за руль не имея прав.

Машину правоохранители изъявили и вернули владельцу. Против угонщика завели уголовное дело. Теперь ему может грозить наказание от крупного штрафа до пяти лет лишения свободы.

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