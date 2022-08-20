В Крыму выявили 401 новый случай коронавируса

Статистика за 19.08.2022. Фото: Минздрав РК

Крымский Минздрав обнародовал статистику коронавирусной инфекции за минувшие сутки.

- Зарегистрирован 401 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 189 936 положительных на COVID-19, - говорится в официальный информации.

В общей сложности за истекшие 24 часа врачи госпитализировали 55 мужчин и женщин. За время пандемии стационарное лечение потребовалось 60 050 заболевшим.

Выздоровели 348 человек, а за все время ковидной пандемии врачи сумели вернуть здоровье 181 200 пациентам.

К сожалению, зафиксирован 1 летальный исход. Всего коронавирусная инфекция унесла в Республике Крым 5355 человеческих жизней.

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