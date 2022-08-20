В Симферополе 20 августа проходит форум «Армия-2022»

В форуме «Армия-2022» принимает участие МЧС. Фото: Главное управление МЧС России по Республике Крым/VK

В cтолице Республики Крым Симферополе в разгаре Международный военно-технический форум «Армия-2022».

Время проведения значимого мероприятия, которое курирует министерством обороны России, с 19 по 21 августа.

В эти дни все гости и жители Крымского полуострова могут побывать на территории аэродрома «Заводское» в Симферополе и своим глаза увидеть современную военную и специальную технику, которая в настоящее время используется в Вооруженных Силах РФ, ДОСААФ, МВД и МЧС.

- В числе экспонатов снегоболотоход РМ 500, пожарно-спасательные мотоциклы BMW, пожарная автоцистерна, пожарная компрессорная станция, мобильный комплекс специальной обработки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.