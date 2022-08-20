В Крыму сняли 2 туристов с мыса Хамелеон

Туристов сняли с Хамелеона живыми и невредимыми. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские спасатели в очередной раз помогли попавшим в беду.

- Утром 20 августа поступило сообщение, что в поселке городского типа Коктебель на мысе Хамелеон, который находится в в Тихой бухте, два человека не могут самостоятельно спуститься со склона горы. Требуется помощь спасателей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Сотрудники чрезвычайного ведомства не стали медлить, быстро прибыли на место ЧП и нашли людей, которых с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали вниз.

Потерпевшим медицинская помощь не потребовалась.

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