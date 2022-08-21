Упавший со скалы джип в Крыму туристы снимают на видео

Автомобиль слетел в обрыв в районе мыса Большой Атлеш 6 августа. Фото: Николай Моль

Рухнувший со скалы джип в Крыму до сих пор лежит в обрыве. Туристы снимают его на видео, проплывая мимо. Кадры опубликовал один из местных tg-каналов.

- Вот она до сих пор лежит, малышка, - отмечает автор видео.

По мнению пользователей соцсетей, поднять авто с обрыва владельцу влетит «в копеечку».

Напомним, машина с двумя людьми днем слетела в обрыв утром 6 августа. ЧП случилось в селе Оленевка в районе мыса Большой Атлеш. Очевидцы рассказали, что автомобиль упал с высоты больше 20 метров. Удар смягчило то, что машина приземлилась не на камни, а в воду.

В машине сработала подушка безопасности. Мужчина отделался ушибами, у женщины была сломана рука и повреждено лицо.

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