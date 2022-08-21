В Симферополе прошел легкоатлетический пробег по случаю Дня Государственного флага

Легкоатлетический пробег в Симферополе. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В симферопольском парке имени Гагарина прошел легкоатлетический пробег, посвящённый празднованию Дня Государственного флага России. Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.

Основные торжества, как отмечается, пройдут в понедельник 22 августа. В крымской столице запланированы концерт эстрадно-духового оркестра в сквере имени Тренёва (начало в 17:00), вручение паспортов юным симферопольцам, выступление творческих коллективов города, а также показательные выступления спортсменов в парке имени Гагарина (они начнутся в 18:15).

Кроме того, в парке Гагарина состоится фестиваль красок. Его начало запланировано на 19-15.

Напомним, День Государственного флага Российской Федерации — один из официально установленных праздников России. Он отмечается 22 августа и является рабочим днём.

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