В Симферополе изменились схемы движения трех автобусных маршрутов

В Симферополе изменили схему движения трех автобусных маршрутов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Симферополе внесены изменения в схемы движения автобусных маршрутов в связи с проведением дорожного ремонта на улицах Первомайская, Амурская и Караимская.

Как передает КИА со ссылкой на пресс-службу местной администрации, на период производства работ изменены схемы движения муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок:

- № 15 «улица Маршала Жукова - улица Радищева»;

- № 4 «Неаполь Скифский - Льдозаводское»;

- № 8 «улица 51-й Армии - Парк Тренева».

Так, по автобусному маршруту № 15 движение будет осуществляться в прямом и обратном направлении по улице Беспалова до 1 сентября этого года. По маршруту № 4 автобусы будут ходить в обе стороны по улицам Козлова и Л. Украинки до января 2023 года. По маршруту № 8 движение также будет осуществляться по улице Козлова до 1 января.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50