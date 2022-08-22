Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем Государственного флага РФ

Фото: Сергей Аксенов/Telegram/скриншот из видео

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил жителей полуострова с Днем Государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа с 1994 года.

- У крымчан особое отношение к триколору. Долгие годы он был для нас символом надежды на воссоединение с исторической Родиной, а сегодня является символом свободы и справедливости, безопасности и развития, - написал Аксенов в своем telegram-канале.

Он отметил, что триколор олицетворяет суверенитет, независимость и силу страны, единство народа, а также напоминает о славной истории и тысячелетних традициях государства.

Поздравил крымчан в этот день и глава администрации столицы республики Михаил Афанасьев, отметив, что российский флаг наравне с гербом и гимном является символом государственности.

- В этот праздничный день хочу пожелать всем крепкого здоровья, счастья, мира и согласия, благополучия и реализации намеченных планов, - написал он в своем telegram-канале.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50