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Общество22 августа 2022 11:42

Появилось видео, как в центре Севастополя дворник проучил прохожего за мусор

Ролик с дракой попал в Сеть
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Фото: Инцидент Крым / ТГ

Фото: Инцидент Крым / ТГ

На днях пользователей интернета удивило необычное видео. На нем житель Севастополя во время прогулки выкинул мусор мимо контейнера, за что очень сильно поплатился. После неудачного броска дворник, убиравший территорию на улице, буквально накинулся на бедного парня и отомстил ему. К счастью, драка была не очень жестокой, а нарушитель отделался легким испугом.

В комментариях под роликом большинство пользователей заняли сторону дворника. Народ в один голос поддержали отважного борца за чистоту:

- Побольше бы таких дворников, было бы почище в городе, - пишут одни.

- Правильно делает! Человек работает, чтобы было чисто, ,а свинот надо наказывать, - поддерживают другие.

Как сообщили КП-Крым в МВД по Севастополю, после забавного инцидента в местное отделение полиции никто не обращался.