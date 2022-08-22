Где в Симферополе и Севастополе 23 августа отключат свет

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 августа часть Симферополя и Севастополя останется без света. Плановые перебои с подачей электроэнергии произойдут из-за ремонтных работ.

Где в Симферополе не будет света с 8.00 до 19.00:

- переулки Трамвайный, 14-38/13, 21/2-41/6;

- улицы Ленинградская, 1-5 ; Тургенева, 4-36 , 3-13А; Фрунзе, 19-33 ; Мокроусова, 8-18; Тургенева/ Мокроусова; Вишневая, 38-62 , 39-63 ; Ростовская, 17; Смольная, 13-21/2 ; Камская, 2-8 , 1-3 ; Киевская, 135А; пер. Вольный, 24; Лизы Чайкиной, 2/22-22 ; Шалфейная, 22/13-54/79 , 37-65; Грибоедова, 102-124 , 55-71/2 ; Комсомольская, 50-58 , 59-71 ; Рубцова, 18-38 , 21-35 ; Смирнова, 2-18 , 1-15.

Где отключат свет в Севастополе:

с 8.00 до 17.00

- с. Тыловое: улицы Лазурная 2-8, 1-3; Склонная 12а,6-10,14,18, 1-3 ,9; Ясная 2, 8-10,79; Ялтинская 4,12; Водопроводная 1-3; пер. Земляной 2-а,2-б,16-б,2-8,16-20,26, 1-7,11-13 ; Стахановская 10-а,22-а,28/2,28-б,34-а,2-22 ,28-30 , 15-а,1-17; пер. Малиновый 2-12, 3-21; Баздыревой 2-б,2-18 ,56, 3-а,7-а,7-б,1-19,59; Севастопольская 6-ж; переулки Плодовый 2-а,4,8, 1-9 и Сельский 568, 3,7,11;

- с. Орлиное: улицы Культурная 2-16,5-а,15-а,17-а,1-17; Механизаторов 2,6-14,22; Пушкина 4,10-14,18, 5-7; Благодатная 4а,4,14, 1-3,11- 13,19-21; переулки Батилиманский 4-а и Западный 2, 9; КСП «Красный Октябрь» кад. 417,616,79,605,613,617,619;

с 8.00 до 16.00

- Генерала Ракова 12-14,20, 3-15, 19-23, 27-35, Полетная 18а,4,8-12,16-18, Планерная 12-а,16-а,16-б,18-б,10-12,16-18, 1-а,1-б, 11-13, Кедрина 2-а,2-д,2-ж, 1,5,11; Парашютная кад.600, 41, Колодезная 54.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50