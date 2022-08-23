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Звезды23 августа 2022 0:22

Появилось видео исполнения SHAMAN гимна России 22 августа

Музыкант исполнил главную песню страны на концерте в Ялте
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
SHAMAN выступил перед несколькими тысячами крымчан в самом большом концертном зале Ялты

SHAMAN выступил перед несколькими тысячами крымчан в самом большом концертном зале Ялты

Фото: Ирина ГЕРЦ

Вечером 22 августа в центре Ялты было шумно - с сольным концертом в курортный город приехал российский музыкант SHAMAN, получивший широкую известность в начале этого года благодаря своим патриотическим хитам - «Я русский» и «Встанем».

Увидеть любимого исполнителя вживую пришли несколько тысяч крымчан - почти все места в концертном зале «Юбилейный» были заняты. Концерт совпал с важным в нашей стране праздником - с 1991 года 22 августа в России отмечается День государственного флага.

Отдал дань более, чем тридцатилетней традиции и SHAMAN - певец на своем сольном концерте исполнил российский гимн. Зрители подпевали музыканту стоя.

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