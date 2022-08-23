В Ялте отели для отдыха осенью стали дешевле на 17 процентов

В Ялте можно хорошо отдохнуть и осенью.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымский курорт вошел в рейтинг направлений, где с уходом лета, нужно меньше заплатить за проживание в гостиницах и отелях.
- Средний чек на отели и квартиры на популярные у россиян осенние направления снизился на 16 % по сравнению с летом, - сообщили эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, после анализа брони отелей и квартир с сентября по ноябрь 2022 года.
Лидером по «распродаже» стал Санкт-Петербурге, где средний чек снизился на 26 %, на втором месте - Анапа и Казань (23 %). Отели и квартиры в Ялте стали на 17 % дешевле осенью, чем летом.
Топ-10 популярных направлений отдыха в бархатный сезон (средняя цена в рублях ночи):
- Сочи, 3009
- Анапа, 2480
- Санкт-Петербург, 3097
- Ялта, 3661
- Гагра, 3092
- Кисловодск, 2443
- Москва, 3634
- Калининград, 2295
- Казань, 2934
- Махачкала, 3144
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