В Ялте отели для отдыха осенью стали дешевле на 17 процентов

В Ялте можно хорошо отдохнуть и осенью. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымский курорт вошел в рейтинг направлений, где с уходом лета, нужно меньше заплатить за проживание в гостиницах и отелях.

- Средний чек на отели и квартиры на популярные у россиян осенние направления снизился на 16 % по сравнению с летом, - сообщили эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, после анализа брони отелей и квартир с сентября по ноябрь 2022 года.

Лидером по «распродаже» стал Санкт-Петербурге, где средний чек снизился на 26 %, на втором месте - Анапа и Казань (23 %). Отели и квартиры в Ялте стали на 17 % дешевле осенью, чем летом.

Топ-10 популярных направлений отдыха в бархатный сезон (средняя цена в рублях ночи):

- Сочи, 3009

- Анапа, 2480

- Санкт-Петербург, 3097

- Ялта, 3661

- Гагра, 3092

- Кисловодск, 2443

- Москва, 3634

- Калининград, 2295

- Казань, 2934

- Махачкала, 3144

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