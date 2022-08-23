Суд утвердил мировое соглашение между аэропортом «Симферополь» и «дочкой» компании Haihua

Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Арбитражный суд Республики Крым утвердил мировое соглашение между АО "Международный аэропорт «Симферополь»" и компанией «Петро-Хэхуа» (подразделение китайской Haihua Industry Group) по делу о взыскании пени в размере более 1,77 млрд рублей, следует из определения, опубликованного на сайте суда.

Иск к китайской копании был подан в сентябре 2019 года. АО "Международный аэропорт «Симферополь»" требовало взыскать с нее пеню в размере более 1,77 млрд рублей за срыв сроков реконструкции аэропорта.

- Производство по делу №А83-17167/2019 по исковому заявлению акционерного общества «Международный аэропорт «Симферополь» к ООО «Петро-Хэхуа» о взыскании денежных средств - прекратить, - сказано в сообщении.

Компания отказалась от своих требований, так как стороны заключили допсоглашение к контракту, изменив сроки работ.

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