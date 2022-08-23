В Симферополе 24 августа отключат свет на 18 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 августа часть Симферополя на несколько часов останется без электротока. Из-за ремонтных работ свет отключат с 8.00 утра до 17.00 вечера.

Где не будет света в Симферополе:

- переулки Евпаторийский, 8, 19; Персиковый, 2-18 , 1-17 ; Сторожевой, 3/4; Трамвайный, 14-38/13 , 21/2-41/6 ;

- бульвар Ивана Франко, 6, 6А, 19;

- улицы КИМ, 2-18 ; Евпаторийское шоссе, 3/1-39 ; Хромченко, 10-22 , 7-21 ; Москалева, 1; Хмельницкого, 16, 11-18/5 ; Большевика Попова, 5-7 ; Шполянской, 1; Вишневая, 38-62 , 39-63 ; Ростовская, 17; Камская, 2-8 , 1-3 ; Смольная, 13-21/2 ; Киевская, 135А; Лизы Чайкиной, 2/21-22 ; Шалфейная, 22/13-54/79 , 37-65 ; Ленинградская, 1-5 ; Тургенева, 4-36 , 3-13А; Фрунзе, 19-33 ; Мокроусова, 8-18 , 9-17 ; Тургенева/ Мокроусова, 16/17.

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