В Керчи 17-летний парень ночью угнал машину старшего брата

17-летнему жителю Керчи грозит наказание в виде штрафа вплоть до лишения свободы за угон машины у брата Фото: Артем КИЛЬКИН

В Керчи задержали 17-летнего парня, который ночью угнал машину у старшего брата, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- В полицию поступило сообщение от 24-летнего местного жителя о том, что в ночное время неустановленное лицо похитило принадлежащий ему автомобиль «ВАЗ-2101». Со слов потерпевшего, машина была припаркована у дома, - говорится в сообщении.

Юного угонщика быстро вычислили. Оказалось, что парень решил похитить авто из-за личной обиды на родственника. С замком авто он справился, сильно дернув за ручку двери, после чего завел двигатель и направился в сторону ближайшего села. Проколесив по полю, он бросил машину с намерением вернуться за ней утром. Однако, когда взошло солнце, молодого человека подвели навыки вождения: на грунтовой дороге он не справился с управлением и застрял на обочине. Решением было бросить машину и бежать, но вскоре он был задержан полицией.

Водительских прав у юноши не было. На него завели уголовное дело за угон без цели хищения. Крымчанину грозит наказание в виде крупного штрафа вплоть до пяти лет лишения свободы.

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