Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за дорожного ремонта часть Симферополя на два дня останется без воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

- В связи с выполнением строительно-монтажных работ на объекте: «Капитальный ремонт ул. Караимская городского округа Симферополь Республики Крым» подрядной организацией будут осуществляться очередные переключения на байпасс сетей холодного водоснабжения по адресу: г. Симферополь, ул. Караимская / ул. Чехова, - говорится в сообщении.

Так, с 24 августа 23.00 часов по 13.00 часов 26 августа будет ограничено водоснабжение (отклонение от графика) по адресам: улица Козлова, улица Караимская, переулок Козлова, улица Краснознаменная, улица Футболистов, улица Клары Цеткин, улица Училищная, улица Генерала Яременко, улица Курцовская, улица Красноармейская, улица Крылова, улица Сергеева-Ценского, улица Нижнегоспитальная, улица Таврическая.

То же касается таких адресов: улица Белогорская, улица Пограничников, улица Миронова, улица Малофонтанная, улица Крымская, улица Чехова, переулок Трудовой, улица Петровская, улица 8 марта, улица Артиллерийская, улица Перевальная, переулок Братский, улица Братская, улица Жидкова, улица Полигонная, улица Интернациональная, улица Инге, переулок Крылова, переулок Крайний, переулок Каменный, улица Ефремова, переулок Керченский, улица Севастопольская (частично), улица Самокиша (частично).

Также в Симферополе 24 августа до 16.00 из-за технических работ будет ограничено водоснабжение на улицах Полтавская, Харьковская (частично), Урожайная, Шахтеров (частично), Мраморная (частично), а также в переулке Киевский (частично).

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