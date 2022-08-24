В Симферополе продолжают оказывать помощь жителям ЛНР и ДНР

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе местные жители продолжают собирать гуманитарную помощь для людей, прибывающий с территорий ЛНР и ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

- За неделю в Благотворительный фонд развития региона «Крым - Родной Дом» обратилось 15 семей беженцев, которым была предоставлена вся необходимая помощь, - говорится в сообщении.

Наиболее актуальны в настоящее время школьные принадлежности, школьная форма и теплые вещи.

В администрации муниципалитета напоминают, что места приема помощи находятся по адресам:

- улица Субхи, 4, администрация Центрального рынка (+7 978 713 15 55);

- улица Киевская, 60, администрация Куйбышевского рынка (+7 978 879 42 49);

- улица Залесская, 97, администрация Залесского рынка (+7 978 753 60 68);

- улица Аксакова, 7, (+7 978 752 14 62).

Гуманитарную помощь принимают ежедневно с 09.00 до 14.00.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50