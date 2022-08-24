В Ялте поднимут вопрос о возможности расселения жителей аварийного дома на Музейной

Фото: Янина Павленко/telegram

В Ялте со дня на день будут решать вопрос о возможности расселения жильцов аварийного дома на улице Музейная, 5, где разрушена стена дома.

Проблема в том, что собственность заявителя частная, поэтому возможности муниципалитета в решении вопроса ограничены.

Фото: Янина Павленко/telegram

- Шесть лет назад он приобрел для пожилых родителей квартиру в разрушающемся доме. Уже тогда постройка обладала всеми признаками аварийности. Сейчас дом признан аварийным уже официально и должен идти под снос и расселение, - написала глава местной администрации Янина Павленко в своем telegram-канале.

Она пояснила, что семья стоит во второй очереди на расселение, а сейчас активно ведутся работы с первой. В ближайшие дни на место приедет эксперт, которой должен будет дать заключение, исходя из которого будет понятно, возможно ли остановить процесс разрушения дома и не опасно ли в нем находиться.

Пожилой семейной паре было предложено временно перебраться в благоустроенное жилье маневренного фонда.

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