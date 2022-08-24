В Новофедоровке мужчина обворовал двух пенсионеров на 66 тысяч рублей

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

В Новофедоровке задержан мужчина, который обворовал двух пенсионеров на 66 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Пострадали 95-летний мужчина и 81-летняя женщина, которые впустили в дом злоумышленника, представившегося в первом случае мастером по ремонту и обслуживанию центра пожарной безопасности, а во втором - «продавцом газоанализаторов». У пожилой женщины мужчина украл несколько перстней, а у мужчины 60 тысяч рублей.

- При задержании мужчина выкинул в траву перстень и деньги в конверте. 41-летний симферополец признал свою вину в кражах у пенсионеров. Установлено, что недавно мужчина был осужден за совершение подобного преступления в столице Крыма и ему назначено наказание в виде лишения свободы условно, - говорится в сообщении.

Похищенное имущество, которое сотрудники полиции изъяли, возвращено потерпевшим. Теперь вору грозит реальный срок в колонии.

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