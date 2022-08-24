Пляжи Ялты закрыли для купания из-за «тягуна»

Во время тягуна море может в считанные секунды унести человека далеко от берега. Фото: Виктор КЛЮШКИН

Ялтинские пляжи закрыли для купания из-за шторма. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

-На данный момент волнение моря в регионе приближается к 3 балам по шкале Бофорта. Наряду с этим присутствует такое явление как «Тягун» - сложная комбинация вертикальных и горизонтальных движений морской воды, которая может затаскивать в открытое море, - сообщила Павленко.

Администрация города рекомендовала поднять на мачтах пляжей красные флаги, означающие, что купание запрещено, а также не допускать отдыхающих к урезу воды, и особое внимание уделить безопасности детей.

Также власти публикую телефоны экстренной службы: 112 или +7 978 901 41 12.

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