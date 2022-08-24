Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 августа 2022 15:56

Дорогу на Ялту через Ай-Петри отремонтируют в течение двух лет за 3 миллиарда рублей

Глава Крыма Сергей Аксенов провел совещание о проблемных вопросах Бахчисарайского района
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Фото: Сергей Аксенов / ТГ

Фото: Сергей Аксенов / ТГ

Глава Крыма Сергей Аксенов провел совещание о проблемных вопросах Бахчисарайского района. Так, было решено отремонтировать участок дороги Бахчисарай – Ялта, который проходит через гору Ай-петри.

По словам Аксенова, ее отремонтируют в течение двух лет за три миллиарда рублей.

- За два года будет отремонтирована дорога, которая связывает Ялту и Бахчисарай через Ай-Петри. На работы будет направлено 3 млрд рублей. Проведено обследование русел рек Альма, Кача, Коккозка и Бельбек.

Напомним, еще в начале августа во время сильных ливней и подтоплений дорога на Ялту через Ай-Петри была сильно повреждена. Потоки воды размыли земляную насыпь под дорожным полотном и обвалила подпорные стены. Проезд по дороге запретили два года назад в феврале 2020 года после схода оползня.