В Крыму продлили действие «желтого» уровня террористической опасности

Сергей Аксенов уточнил, что ситуация в республики находится под полным контролем. Фото: страница "Вконтакте"

В Крыму продлили режим высокой террористической опасности. Действие «желтого» режима продлили с 24 августа 2022 года до 8 сентября 2022 года.

- Он будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов, - рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Он добавил, что особое внимание будет уделяться объектам транспорта, больницам и другим объектам, обеспечивающим инфраструктуру.

Сергей Аксенов добавил, что ситуация в республики полностью контролируется соответствующими службами, а мера является профилактической.