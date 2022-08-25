В Крыму пропала 15-летняя девочка в розовых шортах

Елизавета Полиянская. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети ориентировку на жительницу Ялты.

- Пропала Полиянская Елизавета Михайловна, 15 лет (2006 года рождения), город Ялта, - сообщили волонтеры.

Достоверной информации о местонахождении несовершеннолетней нет с 24 августа 2022 года.

Приметы крымчанки: 160 сантиметров рост, нормальное телосложение, черные волосы и голубые глаза.

Елизавета Полиянская была одета в красную футболку, розовые шорты и такого же цвета кроссовки.

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