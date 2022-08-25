В Севастополе открылись интерактивные мастерские для будущих педагогов

Фото: Михаил Развожаев/Telegram

В «Институте развития образования» в Севастополе открылись мастерские: «Преподавание в младших классах» и по дошкольному воспитанию. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Фото: Михаил Развожаев/Telegram

- В мастерских есть все, чтобы студенты - будущие педагоги могли освоить нюансы профессии на практике. Они обучаются на том оборудовании и по тем материалам, которые есть в школах и детских садах, или будут закуплены в рамках программы капремонтов, - написал Развожаев в своем telegram-канале.

Фото: Михаил Развожаев/Telegram

Мастерские были созданы благодаря выигранной заявке города в рамках нацпроекта «Образование». Севастополь участвовал в конкурсном отборе и получил грант Минпросвещения на 28 мастерских, которые должны быть открыты до 2024 года. В текущем же году откроют 11:«Графический дизайн», «Дизайн интерьера», «Компьютерное моделирование швейных изделий» (Цифровой модельер), «Ремесленная керамика», «Хлебопечение», «Предпринимательство» и другие.

Фото: Михаил Развожаев/Telegram

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