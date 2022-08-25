В Алуште сожгли 700 килограммов запрещенных и некачественных продуктов

Фото: Южное межрегиональное управление Россельхознадзора

Более 700 килограммов опасной и некачественной продукции уничтожено в Алушта после внеплановой проверки. Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Продукты с истекшим сроком годности были обнаружены на оптово-розничной базе.

- В холодильных витринах торгового зала и в морозильных камерах <...> выявлена опасная продукция животного происхождения с истекшими сроками годности, без маркировки и установленных сроков годности - полуфабрикаты, колбасные изделия, рыба и рыбопродукты, готовая молочная продукция, мясо птицы общим весом 153 килограмма, - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе проверки нашли продукцию, ввоз которой вовсе запрещен на территорию России, а именно - сыры «Бри» и «Камамберт» от германского производителя общим весом 1,25 килограмма.

Также на некоторые полуфабрикаты, колбасные изделия, рыбопродукты и молочную продукцию отсутствовали ветеринарные документы. Все некачественные товары были уничтожены путем сжигания.

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