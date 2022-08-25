Водопад Учан-Су в Ялте снова открыли для туристов

Водопад Учан-Су. Фото: ФГБУ "Заповедный Крым"

Водопад Учан-Су в Ялте снова открыли для посещения. Из-за обвала горной породы, который вызвали сильные дожди в конце прошлой недели, маршрут закрыли для туристов.

- За этот период были проведены работы по предотвращению повторных обвалов, убраны опасно зависшие камни и теперь объект доступен для посещения, - сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым».

Напомним, 18 августа в Ялте выпало две месячных нормы осадков. Ливень подтопил подвалы домов и подземные переходы.

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