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Общество25 августа 2022 9:40

Водопад Учан-Су в Ялте снова открыли для туристов

Тропу очистили от завала
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Водопад Учан-Су. Фото: ФГБУ "Заповедный Крым"

Водопад Учан-Су. Фото: ФГБУ "Заповедный Крым"

Водопад Учан-Су в Ялте снова открыли для посещения. Из-за обвала горной породы, который вызвали сильные дожди в конце прошлой недели, маршрут закрыли для туристов.

- За этот период были проведены работы по предотвращению повторных обвалов, убраны опасно зависшие камни и теперь объект доступен для посещения, - сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым».

Напомним, 18 августа в Ялте выпало две месячных нормы осадков. Ливень подтопил подвалы домов и подземные переходы.

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