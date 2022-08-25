В Бахчисарае загорелась крыша жилого одноэтажного дома 25 августа

Фото: соцсети/скриншот из видео

В Бахчисарае 25 августа горит жилой дом, сообщили КП-Крым в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

- В 11.35 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в г. Бахчисарай, ул. Моисеева, 12. Первый пожарный расчет прибыл на место происшествия уже через 10 минут после вызова, - пояснили в ведомстве.

Как оказалось, вспыхнула кровля одноэтажного частного жилого дома. Площадь пожара превысила 100 кв.м. На видео, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно сильное задымление. В 12.33 пожар был локализован. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации пожара. На месте работают два пожарных расчета.

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