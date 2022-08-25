В Ялте выше троллейбусного парка оборвалась линия контактной троллейбусной сети

Фото: Янина Павленко/Telegram

В Ялте выше троллейбусного парка произошел обрыв линии контактной троллейбусной сети, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

- Уважаемые жители и гости Ялты! Выше троллейбусного парка произошел обрыв линии. Движение транспорта от Никиты до Ялты временно затруднено, - сообщила градоначальница.

По ее словам, в настоящее время на месте работают специалисты, устранение поломки займет около одного часа.

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