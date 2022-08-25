В Ялте сотрудник обокрал кафетерий на 25 тысяч рублей

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

В Ялте сотрудник кафетерия за несколько заходов вытащил из кассы 25 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В полицию с заявлением о пропаже денег обратился коллега злоумышленника. Вора быстро вычислили, мужчина не стал отрицать содеянное.

- Нуждаясь в денежных средствах, он решил воспользоваться имеющимся доступом к кассе. Чтобы отвести от себя подозрения, злоумышленник на протяжении некоторого времени похищал небольшую сумму денежных средств. В общей сложности подозреваемый похитил из выручки предприятия около 25 тыс. рублей и потратил на личные нужды, - говорится в сообщении.

Как оказалось, ялтинец является фигурантом еще одного уголовного дела о краже личного имущества. В этот раз мужчине грозит до пяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Новофедоровке мужчина обворовал двух пенсионеров на 66 тысяч рублей. Пострадали 95-летний мужчина и 81-летняя женщина.

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