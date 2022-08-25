Матери 15-летнего подростка пришлось публично извиняться за высказывания сына. Фото: скрин из видео/Телеграммы из Крыма

В Крыму подросткам из Мариуполя пришлось извиняться за оскорбления в адрес России и президента. Видео, на котором 15-летние парень и девушка поздравили украинцев с Днем независимости из поселка Черноморское, облетело соцсети. В конце ролика подростки прочитали оскорбительную речовку в адрес РФ.

Однако уже на следующий день за такие высказывания в Сети им пришлось публично извиняться. Ролик с извинениями опубликовали местные паблики.

15-летний подросток и его мать заявили, что сожалеют о случившемся.

Напомним, ди-джею караоке-бара «Краб» в Щелкино, который по просьбе посетителя поставил националистический клип в поддержку ВСУ, дали 10 суток ареста и оштрафовали на 40 тысяч рублей. Сам ди-джей, а также руководство увеселительного заведения и заказавший музыку посетитель также публично извинялись за свои действия.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50