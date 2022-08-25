В РФ использование для лова рыбы электроудочки, которая является средством массового истребления водных биологических ресурсов, незаконно
Фото: Иван Макеев
В Севастополе заблокируют сайты по продаже электроудочек, сообщили в пресс-службе прокуратуры города-героя.
Суд удовлетворил требования Севастопольского межрайонного природоохранного прокурора об ограничении доступа к информации о продаже электроудочек для незаконного лова рыбы.
- Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе мониторинга сети Интернет выявила четыре информационных ресурса о продаже электроудочек. В соответствии с действующим законодательством использование для лова рыбы электроудочки, которая является средством массового истребления водных биологических ресурсов, незаконно, - говорится в сообщении.
Теперь сайты подлежат блокировке.
Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50