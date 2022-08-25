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Происшествия25 августа 2022 13:56

В Севастополе заблокируют сайты по продаже электроудочек

В РФ использование электроудочки, которая является средством массового истребления водных биологических ресурсов, незаконно
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
В РФ использование для лова рыбы электроудочки, которая является средством массового истребления водных биологических ресурсов, незаконно

В РФ использование для лова рыбы электроудочки, которая является средством массового истребления водных биологических ресурсов, незаконно

Фото: Иван Макеев

В Севастополе заблокируют сайты по продаже электроудочек, сообщили в пресс-службе прокуратуры города-героя.

Суд удовлетворил требования Севастопольского межрайонного природоохранного прокурора об ограничении доступа к информации о продаже электроудочек для незаконного лова рыбы.

- Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе мониторинга сети Интернет выявила четыре информационных ресурса о продаже электроудочек. В соответствии с действующим законодательством использование для лова рыбы электроудочки, которая является средством массового истребления водных биологических ресурсов, незаконно, - говорится в сообщении.

Теперь сайты подлежат блокировке.

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