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Общество25 августа 2022 14:51

В Крыму ждут наплыва туристов в бархатный сезон

По словам эксперта, летний турпоток упал в сравнении с прошлым годом
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Падение спроса на отдых в Крыму связано с отсутствием авиасообщения с местными аэропортами и нехваткой поездов.

Падение спроса на отдых в Крыму связано с отсутствием авиасообщения с местными аэропортами и нехваткой поездов.

Фото: Архив "КП"

Летом 2022 в года в сравнении с прошлым годом в Крыму значительно снизился туристический поток, однако на бархатный сезон на полуострове прогнозируют повышение спроса.

Как сообщает вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин, в первый месяц жаркого сезона спрос на отдых в Крыму упал на 30−35% к аналогичному периоду прошлого года, а в июле падение вновь достигло 25−30%, однако в августе объем турпотока почти выровнялся.

По словам эксперта, такое падение спроса на отдых в Крыму связано с отсутствием авиасообщения с местными аэропортами и нехваткой поездов.

- Крым оказался, конечно, в непростом положении этим летом: аэропорт не работал, поезда ходили в недостаточном количестве, хотя были увеличены в разы — туристы с трудом брали билеты. Спрос развивался по нарастающей, - отметил Ромашкин.

Эксперт по туризму также добавил, что в середине августа в Крыму был установлен рекорд - по Крымскому мосту 38 297 автомобилей проехали в обоих направлениях.

- В целом, я думаю, что с учетом сложившейся ситуации сезон можно считать успешным, тем более что сравниваем мы с прошлым сезоном, который был рекордным в истории Крыма - было свыше 8 млн туристов, - заключил Ромашкин.