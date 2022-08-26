Работа по догазификации в Республике Крым ведется в штатном режиме Фото: Олег ЗОЛОТО

В Крыму за прошедшую неделю подключено 158 объектов в рамках программы догазификации, сообщил заместитель председателя Совета министров республики Игорь Михайличенко.

- Работа по догазификации в Республике Крым ведется в штатном режиме. Выполнен план по сбору заявок на догазификацию по объектам, подключение которых планируется провести в 2022 году, - отметил вице-премьер.

По его словам, к настоящему дню в республике было подано более 14 тысяч заявок. Уже готовы графики подключения объектов капстроительства к существующим сетям газораспределения. Технической возможностью для подключения обеспечено 3 087 объектов, из них газ уже пущен на 1 803 объекта.

Он также напомнил, что в текущем году голубое топливо подвели к селам Стахановка Первомайского района, Портовое Раздольненского района, Ключевое и Отважное Кировского района, и Витино Сакского района.

Ранее сообщалось, что В Севастополе газ будут подводить к границам СНТ. Это существенно снизит затраты на подключение.

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