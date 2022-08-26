В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Олег ЗОЛОТО

В Крыму за минувшие сутки выявили 422 новых случая COVID-19, 192 343 - с начала пандемии. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 72 пациента за все время на стационарном лечении находились 60 372 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 353 человека, выздоровевших за весь период - 183 271, - говорится в сообщении.

Также в республике за последние 24 часа от коронавируса умер один человек, 5 359 - с начала пандемии.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе зафиксировали 238 новых случаев заболевания COVID-19, 88 664 - с начала пандемии. Такие данные приводятся на официальном сайте правительства Севастополя.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 8 человек. Выписаны 24 пациента. На данный момент в больницах находятся 140 пациентов, из них 121 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки в городе от коронавируса умер один человек в возрасте 53 лет.

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