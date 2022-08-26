В Крыму ревнивец зарезал сожительницу и лег спать

Крымчанина ждет суд за убийство любовницы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

49-летний житель Красноперекопска ответит перед судом за убийство сожительницы, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

История с трагическим концом произошла 5 мая этого года. Мужчина со своей гражданской супругой находились дома, когда к ним заглянул ее бывший любовник. Он пришел занести вещи, но хозяина дома что-то задело и разгорелся конфликт.

Женщина, почуяв, что от ревнивца лучше держаться подальше, решила уйти, но уже было поздно. Дав волю эмоциям, нетрезвый мужчина схватился за нож и ударил им любимую прямо в грудь, повредив легкое.

- После злоумышленник лег спать, а наутро обнаружил пострадавшую на полу комнаты без сознания, - говорится в сообщении.

Предположив, что сожительница мертва, горе-любовник решил замести следы и ранним утром вынес тело во двор недалеко от дома, где женщина и скончалась.

В настоящее время материалы уголовного дела находятся на рассмотрении у прокуратуры.

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