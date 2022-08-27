В Крыму дерзкого дрифтера нашли по видео в соцсети

На водителя составили протокол. Фото: кадр видео пресс-службы МВД по Республике Крым

В столице Крыма полицейские установили личность лихача по видеозаписи в социальных сетях.

- Проведена проверка опубликованного в одной из социальных сетей видео, на котором неизвестный водитель, управляя автомобилем Toyota, совершал опасные маневры «дрифт» на одной из улиц города, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В итоге последователи Шерлок Холмса, в лице сотрудников ОГИБДД, выяснили, что за рулем автомобиля находился 27-летний житель Симферополя.

На крымчанина составили административный протокол по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ (выполнение водителем поворота либо разворота для смены направления движения, сопряженное с нарушениями требований дорожных знаков и имеющейся дорожной разметки) и ему грозит штраф до 1500 рублей.

- Свою вину симферополец признал, обязался впредь таких действий не совершать, - отметили в ведомстве.

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