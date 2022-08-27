В Крыму спасли 3 туристов и маленькую собачонку

Заблудившихся удалось найти. Фото: Главное управление МЧС России по Республике Крым/VK

Крымские спасатели, получив сообщение о том, что в районе пещерного города Мангуп-Кале, который находится в Бахчисарайском районе, заблудились двое взрослых и ребенок, тут же выехали на место ЧП.

- Были проведены мероприятия по обнаружению туристов, их безопасному спуску с горного массива и транспортировке в село Ходжа Сала, - сообщили в пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Туристы и их маленькая собачонка, которую они взяли в поход, отделались легким испугом. В медицинской помощи спасенные не нуждались.

Не зная брода, не суйся в воду! МЧС просит проявлять максимум осторожности, отправляясь с поход, и обязательно официально регистрировать туристическую группу.

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