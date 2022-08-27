В Симферополе начнут монтаж сетей водоотведения Дворца водных видов спорта

Фото: Юрий Гоцанюк/telegram

В столице Республики Крым специалисты занялись монтажом сетей водоотведения в центре олимпийской подготовки по водным видам спорта.

- На особом контроле вопрос строительства ливневой канализации на объекте. В ближайшее время рабочие приступят к монтажу сетей водоотведения, приведению в порядок прилегающей территории», - сообщил в своем telegram-канале председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Напоминаем, что открытие Дворца водных видов спорта в Симферополе отложили до конца 2022, потому что нужно сеть для водоотведения - около 3 трех километров до врезки в трубу для сброса на локальные очистные.

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