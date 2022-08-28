В Крыму на горе Кошка в районе Симеиза загорелась лесная подстилка

Пожар быстро потушили Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму на горе возле Симеиза загорелась лесная подстилка 28 августа. Пожар быстро потушили.

- В 13.15 в этом районе было зарегистрировано возгорание лесной подстилки, на общей площади 0, 02 гектара. Уже через 25 минут после поступления сообщения о возгорании пожар был локализован, - приводит «Крым 24» сообщение пресс-службы МЧС Республики Крым.

Напомним, до 30 августа в южных районах Крыма и Севастополе продлен режим чрезвычайной пожарной опасности.

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