В Крыму на утро 29 августа выявлено 468 новых случаев COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки на территории Республики Крым выявили 468 новых случаев COVID-19, с начала пандемии - 193 718. Такие данные приводит Минздрав РК.

Госпитализированы за минувшие 24 часа 49 человек, 60 543 - с начала пандемии. Выздоровели за последние сутки 364 человека, 184 150 - с начала пандемии. Смертей за минувшие сутки на зафиксировано.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки на территории городе выявили 307 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 89 479. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 8 человек. Выписан 21 пациент. На данный момент в больницах находится 145 пациентов, из них 127 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кром того, за последние 24 часа на территории городе от коронавируса умер один человек в возрасте 80 лет.

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