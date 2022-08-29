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Здоровье29 августа 2022 7:05

В Крыму на утро 29 августа выявлено 468 новых случаев COVID-19

В Севастополе за минувшие сутки зафиксировали 307 новых случаев заболевания коронавирусом
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки на территории Республики Крым выявили 468 новых случаев COVID-19, с начала пандемии - 193 718. Такие данные приводит Минздрав РК.

Госпитализированы за минувшие 24 часа 49 человек, 60 543 - с начала пандемии. Выздоровели за последние сутки 364 человека, 184 150 - с начала пандемии. Смертей за минувшие сутки на зафиксировано.

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки на территории городе выявили 307 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 89 479. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 8 человек. Выписан 21 пациент. На данный момент в больницах находится 145 пациентов, из них 127 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кром того, за последние 24 часа на территории городе от коронавируса умер один человек в возрасте 80 лет.

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