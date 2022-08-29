В Крыму убрана слива и алыча в садах площадью 76,5 га

В Крыму стартовала уборка сливы Фото: Александр ГЛУЗ

В Крыму приступили к сбору урожая сливы и алычи. Плоды уже убраны в садах площадью 76,5 гектаров, сообщили в пресс-службе Минсельхоза Крыма.

Отмечается, что прошлом году было собрано около 2 288 тонн сливы и алычи с площади 287 гектаров. В этом году уборка пройдет более в Черноморском, Советском, Симферопольском, Сакском, Нижнегорском, Красногвардейском и Бахчисарайском районах.

- В этом году планируется получить урожай не менее уровня прошлого года. Одним из предприятий, которое проводит уборку сливы является АО «Совхоз «Весна». Уже собрано более 180 тонн сливы с площади 10 гектаров, - говорится в сообщении.

Также АО «Совхоз «Весна» выращивает яблоки (уже собрано более 300 т), виноград (собрано 2,1 тонн) и черешню (собрано 77,5 тонн).

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