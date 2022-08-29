В Евпатории пьяные водители пытались откупиться от сотрудников ДПС за 70 тысяч рублей

Двое пьяных водителей в Евпатории попытались откупиться от сотрудников полиции за 70 тысяч Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Евпатории два пьяных водителя пытались откупиться от сотрудников ДПС за 70 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Первого нарушителя поймали на улице 60 лет Октября. 37-летний местный житель отказался пройти тест на алкоголь. Мужчина предложил полицейским деньги, чтобы избежать ответственности, а когда те оказались, все равно оставил в служебной машине 20 тысяч рублей. На место пришлось вызывать следственно-оперативную группу, чтобы зафиксировать факт попытки дачи взятки.

- С аналогичной ситуацией в этот же день полицейские столкнулись уже вечером, когда на улице Интернациональной остановлен автомобиль BMW под управлением 25-летнего местного жителя. В этот раз водитель оставил в патрульном автомобиле 50 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

На обоих шоферов составили протоколы об административном правонарушении. Материалы переданы в следственные ораны.

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