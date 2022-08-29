Рабочая неделя в Крыму начнется с жары и солнца Фото: Иван МАКЕЕВ

В течение текущей недели в Крыму ожидается 34-градусная жара.

- В понедельник в Крыму +17-22 градуса в ночные часы и до +28-33 днем. Во вторник и среду температура повысится до +18-23 градусов в темное время суток и до +34 в дневное, - сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

Он добавил, что концу недели кое-где могут пройти дожди, однако осадки будут незначительными. Таким образом, Крым ждет комфортный переход из летнего сезона в бархатный.

Кроме того, по его словам, сентябрь на полуострове тоже будет довольно теплым. В первый день осени воздух прогреется до 30-ти градусов.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50