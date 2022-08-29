В Симферополе полицейские вернули домой сбежавшую 5-летнюю дочку

В Симферополе сотрудники полиции нашли 5-летнюю девочку, убежавшую от мамы Фото: Елена ЛЕЛЮК

В Симферополе полицейские нашли и вернули маме пропавшую 5-летнюю дочку. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Взволнованная женщина обратилась в полицию, когда ребенок куда-то утопал из дома.

- Во время поисковых мероприятий в полицию поступило сообщение от женщины, которая видела ребенка, гуляющего одного в районе Симферопольского водохранилища, - говорится в сообщении.

Ребенка быстро нашли, далеко малышка уйти не успела. Сейчас с ней все хорошо, девочку вернули родительнице.

Ранее подобный инцидент произошел с другой жительницей крымской столицы. Ее 8-летняя дочка проявила излишнюю самостоятельность и ушла путешествовать по городу. Ребенка нашли в другом районе, прячущегося в подъезде от дождя.

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