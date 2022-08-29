В Симферополе 30 августа отключат свет на 25 улицах

Свет отключат на время. Фото: архив КП

30 августа часть Симферополя на несколько часов останется без электричества. Перебои с подачей электроэнергии произойдут из-за ремонта электросетей с 8.00 до 17.00.

Где не будет света в Симферополе:

- улицы Жигалиной, 14-16А , 11-19 ; Калинина, 60-68 ; Высотная, 92, 93-107 ; Дарвина, 20-72 , 27-83 ; Бархатовой, 92; Бородина, 2, 2/4, 3-15 ; Зуйская, 2-4А , 1-5 ; Шполянской, 1; Грибоедова, 102-124 , 55-71/2 ; Комсомольская, 50-58 , 59-71 ; Рубцова, 18-38 , 21-33 ; Смирнова, 2-18 , 1-15 ; Генерала Родионова, 4-72 , 11; И. Голубца 8-40 , 9; В. Дацуна, 26-42 , 31-47 ; Б. Хохлова, 71Б; У. Громовой, 4-24 , 1-21; Бородина 18а, 20, 22, 28, 61, 63, 65; В. Роик, 10; К. Симонова, 27; А. Домбровского, 1; Острякова, 2-10 , 1-15; Севастопольская, 70-72/7 , 72А; Хмельницкого, 16, 11-18/5 ; Большевика Попова, 5-7;

- переулок Зуйский, 34-62 , 35-63 ; Вольный, 24;

- проспект Победы, 210, 155-209Б ;

- бульвар Иван Франко, 6, 6А, 19.

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